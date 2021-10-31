Hülya Avşar, Fatma Girik’ten yediği tokatın hikayesini anlattı: 2-3 takla attım

Ünlü arkadaşlarının olmadığını belirten Hülya Avşar, “Telefon rehberim kayıtlı tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses’dir. Tanju’da rehberimdedir, silmedim. Neden sileyim ki? Dünya çapında bilinen bilinen Altın Ayakkabı alan birisi. Bunlar unutulacak şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Masumiyet dizisinde oynayan Hülya Avşar, rol icabı tokat attığı Ertuğrul Postoğlu’nun kasının yırtıldığını söyledi. İlginç açıklamalarda bulunan Avşar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik’in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim”