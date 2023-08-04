Hülya Avşar, yaz aylarını Ayvalık’ta geçirirken işleri gerektiğinde İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Son ziyaretinde arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Avşar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk’te yer alan habere göre; Avşar’a ilk olarak yeni reklam filmi için iddia edilen 25 milyon liralık kazancı soruldu. Gazetecilerin “25 milyon liraya anlaştığınızı duyduk, doğru mudur?” sorusuna Avşar, “O konulara girmeyelim. Çok ayıp öyle şeyler, söyleyemem” yanıtını verdi.

Avşar’a yöneltilen bir diğer soru ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yeni ilişkisiyle hakkında oldu. Avşar, “Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?” diyerek kahkaha attı ve “Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor” dedi.