Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sabah saatlerinde Belgrad ormanlarında koşu yaparken görüntülendi.

Milliyet’in haberine göre; Sevenleriyle birlikte fotoğraf çekilen Hülya Avşar, koşusuna devam etmek için yanlarından ayrıldığı esnada grup, “Mavi Mavi” şarkısını hep birlikte söylemeye başladı.





Yaşanan bu durumda şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü şarkıcı, hayranlarının bu ilgisine alkışlarla karşılık verdi. Yeni müzik çalışmalarının önümüzdeki seneye ertelendiğini söyleyen Avşar, “Senaristimizin elinde işi vardı, onu bekliyoruz. Çalışmalarımız yaza kaldı. Dans çalışmalarını da yaza olmasını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak başrolünde yer aldığı ‘Masumiyet’ adlı dizinin erken final yapmasının ardından ‘dizi düşünmüyorum’ şeklinde açıklama yapan Hülya Avşar, “Çok anlamsız şeyler yaşadık. Çok iyi giden bir dizi yapımcı ve televizyon arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı saçma sapan bir hal aldı. İyice dersimi aldım. Arkasında durulması gereken şeylerin durulmadığının farkına varınca yok. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler” şeklinde konuştu.