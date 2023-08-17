Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya’daki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin espri yaparak Zehra’nın inşaatlarda çalışıp çalışmadığını sorması üzerine Avşar, “Hayır para vermiyorum. Çalışacak” şeklinde cevap verdi.

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, “Konserlerim devam ediyor. Yazlıktayım zaten. Bütün aile orada, ev curcuna halinde” dedi. Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında da konuşan ünlü isim, “Ben yoruma kapalıyım” dedi. Avşar, gazetecilerin “Disney’in ‘Atatürk‘ dizisini yayınlamaması hakkında siz neler söylemek istersiniz?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“Bu çok derin bir konu. Ben o konuyu çok fazla irdelemedim. Konu ne? Kimseyi yargılamak istemiyorum açıkçası. Atatürk benim kırmızı çizgim. Herkesin de öyledir eminim. Bence bağırmak, çağırmak ya da yorum yapmanın bir işe yaramadığının farkında herkes. Ben öyle düşünüyorum.”