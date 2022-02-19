Şarkıcı Hülya Avşar boş olan kalbi 12 yıl sonra iş insanı Cemal Güzelci ile doldu.

Günaydın’dan Ömer Karahan’ın haberine göre, uğruna şarkılar yazılan, filmler çekilen Hülya Avşar’ın kalbi, uzun süredir boştu. 12 yıldır hayatına kimseyi kabul etmeyen sanatçı, sonunda pes etti. Günaydın, günler süren amansız takibin ardından Avşar’ı, yeni sevgilisiyle beraber görüntüledi.

Avşar’ın yeni sevgilisi; iş insanı Cemal Güzelci! İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy’deki Apartıman isimli mekana gitti. Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. Güzelci, bir ara Avşar’ı alnından öperken böyle görüntülendi.

Tüm gözler onların üzerindeydi

Hülya Avşar’ın hayatında 12 yıldır kimse yoktu. “Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter” diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı buldu. Avşar ile bir süredir birlikte olduğu öğrenilen iş insanı Cemal Güzelci’yi ilk kez GÜNAYDIN görüntüledi. Çarşamba akşamı Yeniköy’deki Apartıman isimli mekana giden ikili, romantik bir akşam yemeği yedi. Çift, diğer müşterilerin meraklı bakışları altında neşe içinde sohbet etti. İş insanı Güzelci bir ara sevgilisi Avşar’ın alnından öptü.