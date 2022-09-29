Başrolünde Ryan Reynolds’un yer aldığı Deadpool serisinin üçüncü filmiyle ilgili detaylar yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı. X-Men serisinden tanıdığımız Wolverine karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hugh Jackman, Deadpool 3 ile beyazperdeye geri dönüyor.

Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, paylaştığı bir videoda Disney’in D23 etkinliğini kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu belirtirken, Deadpool 3 için özel sürprizler hazırlamak istediklerini söyledi. Reynolds, yen filmi için hiçbir fikir bulamadığını söylediği sırada arkasından geçen Jackman’a “Hey Hugh, bir kez daha Wolverine’i oynamak ister misin?” diye sorması üzerine Jackman, fütursuz bir tavırla “Tabi olur Ryan” şeklinde yanıt verdi.