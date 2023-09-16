Dünyaca ünlü oyuncu Hugh Jackman, 1996 yılında evlendiği Deborra-Lee Furness ile boşanma kararı aldı. Ünlü çift, bu kararları ile ilgili “Harika sevgi dolu bir evlilikte karı-koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.

Jackman ile Furness çifti, “Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır” ifadelerini kullandı.