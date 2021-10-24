Huawei’den kadınlar için özel tasarım?

Huwei FreeBuds serisi olan kulaklığına yenilik ekledi. Ruj görünümünde kadınlara özel olarak tasarlanan FreeBuds Lipstick şık ve ince bir tasarımla tanıtıldı.

Kadınlar için harika bir kompaktlığa sahip olan Lipstick, çantalarında harika görünecek.

Huawei’den ruj görünümlü kulaklık

Şimdiye kadar görülmemiş bir tasarım fikrine imza atan Huawei, standart bir ruj kutusuna FreeBuds 4 kırmızı çiftlerini harika bir tasarımla sığdırmayı başardı. Standart FreeBuds 4’den kutu tasarımı dışında bir farkı olmayan Lipstick, Open-Fit aktif gürültü engelleme gibi benzersiz özelliklere sahip.

Kadınların gözdesi olacak

Gerçek moda, zevki cesaretle birleştirir. Kasadaki klasik siyah ve altın kombinasyonunun keyfini çıkarın ve hem görsel hem de sesli olarak nefesinizi kesen zengin göz alıcı kırmızı kulaklıkları ortaya çıkarın.

Daha Türkiye’de satışa sunulmayan FreeBuds Lipstick tasarımı ile kadınların gözdesi olacak.