Html Nedir?

HTML, İngilizce, Hyper Text Markup Language kelimesinin kısaltmasıdır. Söz konusu terim, bir programlama dili olmamasının yanında web sitelerinin oluşturulmasında kullanılır. Chrome, Firefox ve İnternet Explorer\’da bu kodlar kullanılarak web sayfası ortaya çıkarılır. Kullanıcıya çok özel avantajlar sunan HTML sayesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Görsel, video ya da içeriklerin web sayfasına konumlandırılması sağlanır.

Oluşan içeriklerin doğru şekilde internet sitesinde görünmesi sağlanır.

Arama motorlarında, web sitesi ile ilgili bilgi aktarılması sağlanır.

HTML kodu yazmak için bilgisayarınıza ekstra bir program yüklemek zorunda kalmazsınız. Herhangi bir not defteri, wordpad ya da word sayfasında HTML sayfası oluşturabilirsiniz. Kodu çok daha pratik şekilde yazmak için sublime text, dreamwear ya da notepad gibi araçları da kullanabilirsiniz. Kodlar kaydedilirken htm, html ya da xhtml olarak, yani tarayıcılar tarafından anlaşılacak şekilde kaydedilmelidir.

HTML kodu yazarken dikkat edilmesi gereken bir kısım hususlar vardır. Aşağıdaki hususlara dikkat edilerek sağlıklı şekilde kod yazabilirsiniz.

.. ifadesi ile yazılan () birimine tag ismi verilir.

Açılan etiketlerin kapatılması için / işareti kullanılır. Bu etiketler mutlaka kapatılmalıdır.

Kod yazılırken Türkçe karakterler kullanılmaz.

Kod yazılırken büyük ya da küçük harf tercih edilir. Fakat genellikle küçük harf tercih edilir.

HTML Etiketlerinin Anlamları Nedir?

HTML kodu yazılırken etiketlerin anlamlarının da bilinmesi gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki etiket anlamlarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

HTML: tüm etiketleri saran ve kodlar yazılarak kodlamanın yapılmasını sağlayan etiketin ismidir.

Head: Site ile ilgili içeriklerin yer aldığı bölüme verilen isimdir. Bu alanda bulunan kodlar, web sitesinde görünmez.

Body: Bu kısım siteye giren herkesin görebildiği alandır. Kullanılan etiketlerin büyük bir kısmı da burada yer alır.

Tagın içinde bulunan metin düzenleme etiketlerinin nasıl kullanılacağına da dikkat edilmelidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Başlık eklemek için başlık etiketi kullanılmalıdır. Başlıktaki \”h\” harfi, heading anlamına gelir ve başlık demektir. En büyük başlık için h1 tercihi yapılmalıdır.

Kalınlık etiketi, yazıları kalın hale getirmek için kullanılır. HTML kodu yazarken bir kısım bölümlerin kalın olması gerekebilir.

yazarken bir kısım bölümlerin kalın olması gerekebilir. İtalik yazılar, yazıların eğik şekilde yazılmasını sağlar. Vurgu yapılması gereken bölümlerde bu etiketin kullanımına ihtiyaç vardır.

Altını çizme etiketi, istenen bölümün altının çizilmesine yarar.

HTML kodu yazarken enter tuşu, alt satıra geçme işlemi görmez. Bunun için de alt satıra geç etiketinin kullanılmasına ihtiyaç vardır.

yazarken enter tuşu, alt satıra geçme işlemi görmez. Bunun için de alt satıra geç etiketinin kullanılmasına ihtiyaç vardır. Uzun yazıların daha okunur hale gelmesi için paragraf etiketinin kullanımına ihtiyaç vardır.

Renk etiketi kullanılarak yazının boyut ve rengi de değiştirilebilir.

HTML kodu yazarak bağlantı oluşturma ihtiyaçlarınızı da giderebilirsiniz. Bu sayede web sitenizi çok daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Alacağınız basit tedbirler ile web sitesi trafiğinin de artmasına dolaylı katı sağlayabilirsiniz.