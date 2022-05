Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği, Game of Thrones’tan 200 yıl öncesi bir dönemi anlatacak olan dizi House of the Dragon’nun ilk resmi fragmanı yayınlandı. Oyuncuları arasında ise Milly Alcock, Eve Best, Emily Carey, Paddy Considine, Olivia Cooke, Ryan Corr, Emma D’Arcy ve Matt Smith gibi isimlerin yer aldığı dizi Targaryen’in tahttan indirilmesine yol açan olaylara odaklanıyor. House of the Dragon dizisi 21 Ağustos’ta prömiyeri yapılacak.