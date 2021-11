House of Gucci galası dün akşam yapıldı

Gucci şirketinin yöneticisi ve kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci’nin cinayetine odaklanan House of Gucci filmi, Sara Gay Forden’ın The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed kitabından beyaz perdeye uyarlanacak. Adam Driver ve Lady Gaga başta olmak üzere Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino ve Jeremy Irons gibi yıldızların kadroda olduğu film 24 Kasım’da vizyona girecek.

Vizyona girmeden Oscar Ödüllerine aday olacağı söylenen, bu sezonun merakla beklenen filmi House of Gucci‘nin Londra galası dün akşam Odeon Sineması’nda gerçekleşti. Kırmızı halının adete yıldızlar geçidine dönüştüğü bu gecenin yıldızı ise Patrizia (Reggiani)Gucci’ye hayat veren Lady Gaga oldu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood Bulvarında gerçeklesen Gucci ‘Love Parade’ defilesinden mor bir elbiseyle katılan Gaga kıyafeti ile geceye damga vurdu.

Oyuncuların kırmızı halıda poz ver verdiği gecede tarzından ödün vermeyen Jared Leto, turkuaz kadife Gucci bir takım tercih ederken elinde ise kalp şeklinde taşlarla kaplı bir çanta tutuyordu. Adam Driver ise ironik bir şekilde koyu lacivert Burberry takımı ile geceye katıldı. Salma Hayek ise altın rengi parlak elbisesi ile poz verdi.

Salma Hayek, Jared Leto, Adam Driver, Lady Gaga

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Lady Gaga “Bir buçuk yıl Patrizia gibi yaşadım. Dokuz ay boyunca da İtalyan aksanıyla konuştum. Kameralar yanımda yokken bile kameralar yanımdaymışçasına hareket ettim.” açıklamarında bulundu. Moda, drama ve cinayeti bir arada bulunduran House of Gucci filmini izlemek için sabırsızlanıyoruz.