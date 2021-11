House of Gucci filminin New York galası yapıldı

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek gibi dev bir kadroya sahip olan House of Gucci filminin New York galası dün akşam gerçekleşti. Filmin Londra ve Milano galalarında giydiği kıyafetlerle gündeme oturan Lady Gaga, yine şaşırtmadı. New York’da bulunan Lincoln Center’da düzenlenen gala adeta yıldızlar geçidine dönüştü. Filmin Londra ve Milano galalarına katılmayan Al Pacino’da geceye katılanlar arasındaydı. Usta oyuncu kırmızı halıda Jared Leto ve Lady Gaga ile poz verdi.

Filmin Londra galasında mor bir elbise, Milano galasında kırmızı elbise tercih eden Lady Gaga bu sefer tercihini siyah Giorgio Armani elbiseden yana kullandı. Jared. Leto ise tarzından ödün vermeden sarı kadife Gucci bir takımının üstüne giydiği uzun kırık beyaz renkli tüylü bir kaban ile geceye katıldı. Salma Hayek’de geceye Gucci elbise tercih edenler arasında. Adam Driver ise 2013’den beri evli olduğu Joanne Tucker ile geceye katıldı.

İşte House of Gucci filminin gala gecesinden görüntüler;

Al Pacino, Lady Gaga, Jared Leto

Lady Gaga

Jared Leto

Adam Driver ve eşi Joanne Tucker

Salma Hayek

House of Gucci filmin galalarında yaptığı makyajıyla bu sezonun makyaj trendlerini belirleyen Lady Gaga, New York tanıtımı için koyu bir göz makyajı ve kırmızı bir ruj tercih etmiş.