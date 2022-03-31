Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizisi haline gelen Game of Thrones evreni, yeni devam dizisi House of Dragon ile daha da genişliyor.

Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.

Warner Bros.’un dijital platfromu HBO Max’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.

House of Dragon’ın konusu

House Dragon, Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.