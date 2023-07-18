“Modern Family” dizisiyle tanınan Sofia Vergara, İtalya’da 51. doğum gününü bir grup arkadaşıyla kutluyor. Vergara’nın alyansını takmaması ve yanında kendisi gibi aktör eşi Joe Manganiello’nun olmaması dikkat çekmişti. Çift yaptıkları açıklamayla boşanacaklarını doğruladı. Page Six’e açıklama yapan ikili, “Boşanmak gibi zor bir karar verdik. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini kibarca rica ediyoruz.” dediler.

İki isme yakın bir kaynak, “Sofia ve Joe bir süredir ayrı yaşıyorlardı ve şimdi geleceklerini düşünmek için birbirlerinden uzaklaştılar” derken çift en son geçen ay, Vergara, “Nonnas”ın setinde 46 yaşındaki Manganiello’yu ziyaret ettiğinde birlikte görüldü.