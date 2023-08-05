‘Breaking Bad‘ ve ‘Better Call Saul’ dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Mark Margolis‘ten üzücü bir haber geldi. Hollywood Reporter’ın aktardığına göre, 83 yaşındaki Margolis’in New York’taki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

20 yaşında oyunculuk kariyerine başlayan Margolis, ‘Breaking Bad’ ve ‘Better Call Saul’daki ‘Hector Salamanca’ karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle de tanınan Margolis, ‘Pi’, ‘Requiem for a Dream’, ‘Noah’, ‘Black Swan’ ve ‘Fountain’ gibi filmlerde de rol almıştı.

1962 yılında oyuncu Jacqueline Margolis ile evlenen Margolis’in Morgan H. Margolis adında bir oğlu bulunuyor.