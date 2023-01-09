Son dönemde Babylon ve Suikast Treni gibi filmlerle konuşulan Brad Pitt, herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hollywood’un en önemli aktörleri arasında gösterilen Pitt’in emekli olacağı iddia edildi. 30 yıllık kariyerinde bir sürü başarıyla imza atan Oscar ödüllü oyuncu hakkında çıkan bu haber hayranlarının tepkisine neden oldu.

CNBC’nin haberine göre Brad Pitt, Plan B isimli prodüksiyon şirketindeki hisselerini satarak milyonlarca dolar kar elde etmişti. Bu ünlü oyuncunun ‘yarı emekli’ olacağı iddialarını güçlendirdi.

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