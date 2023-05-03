Hollywood senaristleri grev kararı aldı. Amerikan Yazarlar Birliği (WGAW) ile Hollywood stüdyoları arasındaki sözleşme pazartesi günü noktalandı. Stüdyolar ve birlik arasında yeni bir anlaşmanın yapılamaması, yazarların greve gitme kararı almasıyla sonuçlandı.

Film ve televizyon yazarlarının greve gitme kararı almasıyla birçok prodüksiyon durduruldu. Son yıllarda pandemi ve kapsamlı teknolojik yeniliklerle sarsılan sektör, ağır bir darbe daha aldı.

Yazarları temsil eden sendikalar, kararın oybirliğiyle alındığını ve salı (bugün) itibarıyla grevin başlayacağını belirtti.