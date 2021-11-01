Hollywood dünyasının Cadılar Bayramı kostümleri
31 Ekimde kutlanan Cadılar Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Hollywood ünlülerinin kimisi kostümlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Kimi ise gittiği partilerde paparazilere poz vererek kostümlerini göstermiş oldu.
The Weekend – GodFather
Rihanna – Gunna
Katy Perry, Orlando Bloom – Covid-19 Aşısı, Doktor
Shawn Mendes, Camila Cabello – Ölüler Günü
Taylor Swift – Sincap
Squid Game Temalı Halloween Partisi
Vas J Morgan ve Micheal Braun‘ nun ev sahipliği yaptığı Los Angeles‘ta düzenenlen Cadılar Bayramı partisine ünlüler akın etti. Justin Bieber, Hailey Bieber, Kaira Gerber, Sophie Turner gibi birçok ünlü partide boy gösterdi. Partinin teması ise yayınlandığı günden itibaren izlenme rekorları kıran Squid Game idi.