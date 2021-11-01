Hollywood dünyasının Cadılar Bayramı kostümleri

31 Ekimde kutlanan Cadılar Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Hollywood ünlülerinin kimisi kostümlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Kimi ise gittiği partilerde paparazilere poz vererek kostümlerini göstermiş oldu.

The Weekend – GodFather