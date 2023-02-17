Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından Hollanda’da depremzedelere yardım amaçlı ortak yayın yapıldı. Hollanda’da yaşayan Türk asıllı Karsu, türkü performansıyla geceye gelenleri ağlattı.

Hatay’daki 10 akrabası depremde kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü günlerdir sosyal medyadan aktaran şarkıcı Karsu, canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

“Neredesin sen?”

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. Kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini açıkladı.

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