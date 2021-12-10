HBO Max ‘Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş’ setinden ilk fotoğrafı yayınladı.

‘Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş’ setinden yayınlanan ilk fotoğrafta serinin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) ve Emma Watson (Hermione Granger) yer alıyor. Ekibin, 20 yıl sonra yeniden ilk kez Harry Potter için kamera karşısına geçtiği kare büyük beğeni topladı.

HBO Max ve Harry Potter filminin resmi sayfalarında yapılan ortak paylaşımın açılamasında şunlar yazıldı: “Sanki hiç gitmemişler gibi. Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts’a Dönüş yeni yıl günü HBO Max’te prömiyerini yapıyor.”