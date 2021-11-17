H&M x Innovation Circular Design Story

Sürdürülebilir modayı en çok savunan ve destek çıkan, H&M‘in yeni koleksiyonu Innovation Circular Design Story sizi bekliyor; partilerin en stil sahibi ve eğlenceli kişisi olmaya hazır olun!

H&M’in yeni koleksiyonu Innovation Circular Design Story iki temayla ilerliyor sürdürülebilirlik ve eğlence. Konu tamamen geleceği yansıtmak, çok sayıda son teknoloji geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir materyal kullanılarak uyarlanabilirlik ve kullanıma özen gösterilerek yapılan özel koleksiyon, H&M’in daha döngüsel bir üretim biçimine olan bağlılığını öne çıkarıyor.

H&M, bu yeni koleksiyonu tanıtmak için Normani, Gigi Hadid ve Kaia Gerber gibi ünlü isimlerle de anlaşarak birlikte büyük bir tanıtım partisi hazırlığının içerisinde giyinmenin heyecanını ve beklentisini kucaklıyor. Koleksiyon 9 Aralık’tan itibaren satışta olacak.

Koleksiyondan parçalar;