2001 yılında ilk filminin yayınlanmasıyla tüm dünyada yankı uyandırıp büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hızlı ve Öfkeli serisini sona erdirecek iki bölümlük finalin ‘Fast X’ isimli ilk kısmı, ‘Sihirbazlar Çetesi’ ve ‘Taşıyıcı’ gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Louis Leterrier tarafından tamamlandı.

Yaklaşık 340 milyon dolarlık prodüksiyon bütçesi ile dikkat çeken yapıma, Hızlı ve Öfkeli 9 filminden %70 daha fazla harcama yapılmış oldu.

Başrollerde Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Charlize Theron, Cardi B, Helen Mirren, Michael Rooker ve Scott Eastwood’u göreceğimizı Hızlı ve Öfkeli 10: Fast X filminin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson, Rita Moreno ve Alan Ritchson gibi isimler de yer alıyor.