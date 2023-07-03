Saçlarınız için sağlıklı olan bazı yağlar ve kürler aynı zamanda saçlarınızın uzamasına da yardımcı olabilir. Elinizin altında bulunan malzemelerle siz de doğal kürler hazırlayabilir, saçlarınızı güçlendirirken hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. İşte saç uzamasına yardımcı olacak yöntemler…

Aloe Vera maskesi

Aloe vera, birçok cilt ve saç bakım ürünlerinde kullanılan doğal bir bitkidir. Günlük rutininize mutlaka eklemeniz gereken aloe vera maskesi, saçlarınızı güçlendirerek uzamasına yardımcı olur. Aloe vera maskesini yapmak için yarım tatlı kaşığı bal, bir çorba kaşığı limon suyu ile aloe verayı karıştırın. Saçınıza uyguladığınız maskeyi yarım saat beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuan ile yıkayıp durulayın.

Elma sirkesi

Evinizde bulunan elma sirkesi, saç uzatan malzemelerden biridir. Aldığınız sirkenin organik olmasına özen gösterin. Elma sirkesini uygulamak için duş sonunda durulama suyunuza 2-3 damla elma sirkesi katın. Özellikle saç diplerinize dökeceğiniz elma sirkeli suyunuz, saç köklerini besleyerek uzun saçlara sahip olmanızı sağlar.

Saç taramak

Birçoğumuz saçlarımızı duş sonrası ıslakken tararız ve kuruduğu zaman kabardığı için taramayız. Ancak saçların hava almasını sağlamak için düzenli aralıklarla fırçalamak gerekir. Saçlarınıza uygun bir fırça ile saçınızı düzenli taradığınız zaman, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilirsiniz.

Saçlar açık durmak

Günlük yaşamınızda saçlarınız açık durmak sizi rahatsız etse de, saçlarınızın açık durması, sağlıklı uzaması için önemli bir yöntemdir. Saçlarınızı topladığınız zaman saç kökleriniz rahat nefes alamaz ve o şekilde uyumak saçlarınızın ezilmesine neden olur.

Yağ terapileri

Saç derinize uygulayabileceğiniz bazı yağlar, saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur ve dökülmeleri engeller. Rahatlatıcı yağlar ile saçlarınıza masaj yapın. Saçların hızlı uzaması için genellikle lavanta yağı, zeytinyağı, palmiye yağı ve hindistan cevizi yağı kullanılıyor. Aktarlardan veya güvenilir markalardan temin edebileceğiniz bu yağlar, saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzaması için birebir.

Yumurta akı maskesi

Proteinle dolu olan yumurta, saç köklerinizi besleyerek yeni saç oluşumunu destekler ve saçlarınızın uzamasına yardımcı olur. Yumurta maskesini yapmak için 1 yumurta akı ile 1 çay kaşığı zeytinyağını karıştırın. Sonrasında saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayın. Maskeyi saçınızda 20-30 dakika beklettikten sonra doğal bir şampuanla durulayın. Ayda bir kez yapabileceğiniz yumurta maskesi, saçlarınızın sağlıklı uzamasını sağlar.