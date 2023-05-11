Son olarak ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek, teknede verdiği mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir paylaşımında photoshop’un dozunu kaçıran ünlü isim, takipçileri tarafından eleştirildi.

Fotoğrafın üzerinde fazla oynama yaparak yanlışlıkla kolunu yamultan Altınbilek’e, bazı sosyal medya kullanıcıları “Elin kırılmış”, “Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış”, “Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın”, “Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen” gibi yorumlarda bulundu.