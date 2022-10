Tempolu bir yaşamın içinde, evde, ofiste veya sürekli hareket halindeyken bile her yerden çalışabiliyoruz. Samsonite da yenilikçi tavrı ile bu değişikliklere uyum sağlayarak her türlü yaşam tarzına uygun sırt çantaları tasarladı.

Bisiklete binerken metroya doğru koşarken her türlü hareket halindeyken mesaj yazmak isterseniz ellerinizin serbest olması çok önemli ve bu ihtiyaçtan yola çıkarak Samsonite, hareket halindeki herkes için en ideal sırt çantalarını hazırladı. Zarif renklerde ve çok çeşitli çağdaş motiflerle tasarlanmış her zevke uygun bir sırt çantası Samsonite’ta sizleri bekliyor.

Optimum işlevsellik

Sırt çantalarının özel tasarlanmış iç kısımları sayesinde tüm eşyalarınızı kolayca ve düzenli olarak taşıyabilirsiniz. Samsonite sırt çantalarının koruyucu laptop bilgisayar bölmesi ve küçük eşyaları düzenli bir şekilde taşımak için düşünülmüş pratik cepleri sayesinde her türlü iş insanına ideal bir çözüm ortağı oluyor.

Hafiflik ve rahatlık

İnnovasyon ve kalite her daim Samsonite markasının DNA’sı olarak sırt çantalarına yansıyor. Her zaman dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilen, her kullanıcıya mümkün olduğunca konfor sağlayan detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor.

Çevre dostu çözümler

Her zaman dayanıklı ürünler tasarlamanın yanı sıra üretimimizde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına da önem veriyoruz. Sırt çantalarımız, her adımda sürdürülebilir düşünceyi entegre ettiğimiz “Sorumluluk yolculuğumuza” göre tasarlanarak geliştiriliyor.