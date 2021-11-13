Hera Aslan’dan çarpıcı açıklama: Çocuk için evliliği beklemem

Ozan Doğulu ile ilişkilerinin iyi gittiğini söyleyen Hera Aslan, evlilik ve bebek açıklaması yaptı. Doğulu’nun çocuklarını kendi çocukları gibi gördüğünü söyleyen şarkıcı, “Çocuk yapmak için de evliliği beklemem. İnsanlar bunu söyleyince beni yanlış anlayabilir ama şu an için zaten çocuk düşünmüyorum. Benim zaten üç tane kızım var” diyerek “İnanın biz böyle şeyleri düşünmüyoruz. Sadece ilişkimizi yaşıyoruz. Güzel müzikler yapıyoruz. Eğleniyoruz, kızlarımızla vakit geçiriyoruz. Bundan daha mutlu edici bir şey olamaz” açıklamasını yaptı.