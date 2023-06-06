Güzel şarkıcı Hera Aslan, geçtiğimiz akşam Ortaköy’de yer alan bir mekanda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hera, “Heyecan ile sahne saatini bekliyoruz. Arabesk konseptimi de burada uygulayacağım. Yeni şarkılara hazırlık var. Biraz fantazi tarzında sıfır bir müzik yapmak istiyorum. Arap olduğum için belki Arapça da yapabilirim” dedi.

Yeni şarkı sözleri yazdığını söyleyen 34 yaşındaki şarkıcı, “Ebru Gündeş’e bir şarkı hazırladım. Bir tane de Berkay’a hazırladım ancak Berkay’ın daha haberi yok. Kendilerine sunacağım” dedi.

Sevgilisi Ozan Doğulu hakkında da konuşan Hera Aslan, “Ozan şu an biraz yoğun. 100. yıl marşı hazırlıyor kendisi. Tüylerim’i diken diken ediyor benim. Kısa zaman içerisinde de çıkacaktır. Ozan’ım bana da şarkılar yapıyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz ya beni asla kırmıyor. Arkadaş, sevgili, dost her şeyi barındırıyor ilişkimiz” ifadelerini kullandı.