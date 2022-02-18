Son yıllarda yıldızı parlayan 30 yaşındaki yetenekli şarkıcı Ece Seçkin 2021’in Eylül ayında Çağrı Terlemez ile evlendi. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Çağrı Terlemez ile Karadağ’a giden Seçkin’den iç çamaşırsız kasık dekolteli fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı. Paylaştığı fotoğraflar sosyal medya olay oldu.

Karadağ’ın güzelliklerinin tadını çıkaran Ece Seçkin, tatilinden en özel ve güzel anlarının fotoğraflarını paylaştı.

Ece Seçkin’in iç çamaşırsız giydiği elbise kısa sürede sosyal medyayı karıştırdı. Kasık ve göğüs dekoltesiyle instagram’ı baş aşağı çeviren Ece Seçkin’e binlerce beğeni ve yorum geldi.