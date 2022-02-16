İskoçya’daki Kraliyet Psikiyatri Koleji’nden psikiyatrist doktor Selena Gleadow-Ware, araştırmaların erkeklerin yüzde 8 ile 10’u arasındaki bir bölümünün eşinin doğum yapmasından sonra depresyon yaşadığını gösterdiğini söylüyor.

Dr. Selena Gleadow-Ware, “Erkekler duyguları hakkında fazla konuşmuyor, hislerini paylaşmaya çekiniyor, bu nedenle de çoğu zaman sorun farkedilmiyor ya da gizli kalıyor” diyor.

Dr. Gleadow-Ware’e göre, bebek doğumundan sonra depresyonu tetikleyen birçok unsur var.

Anne için bu, fizyolojik ya da hormonal değişiklikler olabiliyor. Yeni ebeveyn olmanın getirdiği değişiklikler, ilişki stresi, maddi durumla ilgili endişeler ya da uykusuzluk ise hem kadınlarda hem erkeklerde depresyonu tetikleyebiliyor.

İskoçya’da son yıllarda, erkeklerin toplanıp, ruh sağlıkları hakkında konuşabilecekleri destek grupları ortaya çıktı.

Erkeklerin fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığını korumayı amaçlayan Fathers Network Scotland, eşleri gebe olan tüm erkeklerin doğum sonrası depresyon taramasından geçirilmesini istiyor.