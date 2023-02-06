İngiliz film yönetmeni Guy Ritchie, Servet Operasyonu filminin çekimlerinden sonra bir kez daha Türkiye’yi seçti. Ritchie, başrolünde Henry Cavill‘ın yer alacağı ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ filminin çekimleri için Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor.

Damien Lewis’in aynı adlı romanından uyarlanan filmin çekimleri 13 Şubat’ta Antalya’da başlayacak. Özel bir askeri birliğin hikâyesini anlatacak filmin kadrosunda ise Eiza González, Alan Ritchson, Cary Elwes gibi başarılı isimler yer alıyor.

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