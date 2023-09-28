APPLE TV+’ın casus konulu yeni filmi Argylle’nin ilk fragmanı yayınlandı. Film, amnezi sorunundan muzdarip yetenekli bir casusu konu ediniyor. Uzmanlık alanı casus romanları olan ve başarılı bir yazar olduğuna inanmaya başlayan Elly’nin başından geçenlere odaklanan yapımda Henry Cavill ve Dua Lipa‘nın yanı sıra Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Ariana DeBose, Rob Delaney, John Cena ve Samuel L. Jackson gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmen Matthew Vaughn, ‘Kick-Ass’ ve ‘Kingsman’ gibi projeleriyle tanınıyor. Üçlemenin ilk filmi Argylle, şubat ayında yayınlanacak.