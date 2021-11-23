Soğuk havaların bastırmasıyla beraber, artık yavaş yavaş evlerimize çekilmeye başladık. Ailemizle beraber evde vakit geçiriyor, kış günlerinde şifayı kapmamak için iyice dinleniyoruz. Peki yediklerimize de dikkat ediyor muyuz? Hem hazırlarken hem de yerken keyif alacağınız, aynı zamanda çok sağlıklı kış sebzeleriyle yapılan birbirinden güzel 10 yemek tarifi sizlerle…

1. Fırında Brokoli Gratin

Malzemeler

1 adet taze brokoli

1 adet karnabahar

2 adet havuç

3-4 adet orta boy patates

Kaşar rendesi

Beşamel sos için:

3 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı karabiber

biraz muskat rendesi

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Sebzeleri iyice yıkayıp bir tencerede haşlamaya bırakın. Haşlanan sebzelerin suyunu süzüp biraz soğuttuktan sonra borcama alın. Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Beşamel sosu için bir tencere alın ve tereyağını eritin. Üzerine un ekleyip karıştırın. Unun kokusu çıktıktan sonra yavaşça sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kıvam almaya başladıktan 4 dakika sonra tuz, karabiber ve muskat rendesini ilave edin ve karışımı ocaktan alıp sebzelerin üzerine eşit bir şekilde yayın. Üzerine kaşar rendesi ekleyin ve 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar bekleyin. Çıkardıktan sonra sıcak servis edin. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

2. Lahana Kapama

Malzemeler

Yarım lahana

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

200 gr. kıyma

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

yarım çay kaşığı yenibahar

Servis için:

1 bu bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı



Yapılışı

Büyük bir tencereye su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Lahanalarınızı buharda haşlayın ve fazla yumuşamasına izin vermeden oda sıcaklığında bir yerde süzülmelerini sağlayın. Ayrı bir tencerede küp şeklinde doğradığınız soğanları ve sarımsakları hafif tuzla lezzetlendirerek zeytinyağında soteleyin. Soğanlar yumuşadıktan sonra kıymayı ilave edin ve güzelce kavurun. Kavurma işlemini bitirdikten sonra kimyon, pul biber, yenibahar ve salçaları ilave edin. Sonrasında yıkanmış pirinçleri ekleyip biraz daha kavurun. Üzerini geçmeyecek seviyeye kadar sıcak su eklemesi yapın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın. 5 dakika geçtikten sonra ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Isıya dayanıklı bir kabı iyice yağlayın ve lahana yapraklarının yarısını boşluk bırakmadan borcamın tabanına dizin. Pilavı ortasına yavaşça dökün ve yayın. Kalan lahanalar ile pilavın üzerini kapatın. Üstte kalan kısmı yağlayıp 200 derecelik fırında ortalama 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız lahanayı ters çevirin ve üzerine eritilmiş tereyağ ile sarımsaklı yoğurt dökerek servis edin. Hepsi bu kadar, afiyet olsun

3. Kara Lahana Yemeği

Malzemeler

1 kilo kara lahana

1 adet büyük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya salça farketmez)

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı haşlanmış mısır veya barbunya

Yarım su bardağı bulgur

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Büyük bir tencereye su ekleyin ve kaynamasını bekleyin. bu sırada lahanaları güzelce yıkayıp ince ince doğrayın. Kaynayan suya biraz tuz ekleyip lahanaları ilave edin. Ocağa başka bir tencere koyun ve küp şeklinde doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanlar yumuşamaya başlayınca salçayı ilave edin ve biraz daha kavurun. Haşladığınız lahanaları süzdükten sonra bu karışıma ekleyin. Pirinç, bulgur, mısır veya barbunyayı, kırmızı toz biber ve tuz ile birlikte karışma ilave edin. Üzerini geçinceye kadar su ilave ederek kısık ateşte pişirmeye bırakın. Belirli aralıkla pirincin tadına bakın. Piştiğinden emin olunca ocakta alın ve dinlenmeye bırakın. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

4. Fırında Kereviz

Malzemeler

3 adet kereviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

1 çay kaşığı tuz

100 gr. rendelenmiş taze kaşar

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yapılışı

Kerevizleri iyice yıkayıp saplarından ayırın. Havucu ve patatesi kereviz ile aynı boyda olacak şekilde küp küp kesin. Hepsinin aynı boyda olması eşit pişmelerini sağlayacak. Isıya dayanıklı bir kabı iyice yağlayın ve doğradığınız sebzelerin içerisine ekleyin. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi homojen bir şekilde tüm sebzelere yayın ve son olarak ezilmiş sarımsağı ekleyin. Önceden ısttığınız 180 derece fırına sebzelerinizi ekleyin ve aralıklarla kontrol ederek yaklaşık 40 dakika pişirin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca fırından çıkarın. Üzerine kaşar rendesi ekleyip, ortalama 5 dakika kadar tekrar fırınlayın. Peynirler eridikten sonra fırından alın ve sıcak servis edin. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

5. Zeytinyağlı Lahana Sarma

Malzemeler

1 adet sarmalık lahana

Biraz zeytinyağı

İçi için:

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

Zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Nane ve pul biber (istediğiniz miktarda)

Yapılışı

İç harcının hazırlanışı için soğanları küçük küçük doğrayın. Yeteri kadar zeytinyağında doğradığınız soğanları ocakta kavurun. Üzerine pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin. Kavrulan pirinçlere salçayı ve baharatları ekleyerek biraz karıştırın. Pirinçlerin yarı seviyesine gelecek miktarda su ekleyip pişirmeye bırakın. Suyunu çekince ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Başka bir tencereye su ilave edip kaynamaya bırakın. Lahanaları dikkatli bir şekilde yaprak yaprak ayırın. Pişirme sırasında tencerenin altın yerleştirmek için 3-4 tanesini kenara ayırın. Lahanları kaynayan suya batırıp çıkarın. bu işlem, ortalama 3 dakika boyunca yapın. Lahanaları sararken parçalanmaması için çok pişirmemeye dikkat edin. Haşlanan lahanaları bir kene alıp sap kısımların kesin. Dinlenmeye bıraktığımız iç harcı alın ve lahanaların içerisine koyup sarmaya başlayın. Bu işlemi bitirdikten sonra kenara ayırdığınız lahana yapraklarını tencerenin dibine yerleştirin ve üzerine sardığınız lahanaları düzgün bir şekilde dizin. Zeytinyağı ve tuzu ilave edip sarmaların üzerini geçecek seviyede su ekleyin. Pişirme sırasında dağılma olmaması için üzerini bir tabakla kapatın ve lahanalar suyunu çekene kadar ortalama 40 dakika pişirmeye bırakın. Piştikten sonra dinlenmeye bıraktığınız sarmaları sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

6. Ispanaklı Lazanya

Malzemeler

Lazanya için:

12 adet lazanya makarna

100 gr kaşar peyniri

1 bağ ıspanak (iyice temizlenmiş olsun)

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağ

1,5 su bardağı süt

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Yapılışı

Beşamel sosu hazırlamak için küçük bir tencerede tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra içerisine yavaşça sütü ekleyin ve bu sırada karıştırmaya devam edin. Kıvam aldıktan sonra tuz ve karabiberi sosun içerisine ekleyin ve ocaktan alın.

Lazanyayı hazırlamak için öncelikle fırını 165 dereceye ayarlayın. Sonrasında ocağa geçip tereyağını eritin ve ıspanakları ekleyin. Hafif soteleyip içerisine tuz ve pul biber ilave ederek lezzetlendirin. Derin bir tencereye 5 su bardağı ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz atın ve lazanya yapraklarını biraz haşlayın. Haşlanan lazanya yapraklarını ısıya karşı dayanıklı dörtgen bir cam kaba her katına 2 tane gelecek şekilde dizin. İlk kata ıspanak soteden ekleyin. Daha sonra bu işlemi 12 lazanya yaprağı da bitene kadar tekrarlayın. En son kata beşamel sosunu dökün ve eşit şekilde her yere yayın. Üstüne kaşar rendesi ilave ederek fırında 20 dakika kadar pişirin. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

7. Bal Kabaklı Pirinç Pilavı

Malzemeler

2 dilim bal kabağı

1 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Bal kabaklarını kabuklarından ayırarak küp şeklinde kesin. Derin bir tencere alın ve balkabaklarını içerisine ekleyin. Üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar su ilave edin ve 10 dakika pişirmeye bırakın. Yumuşayan bal kabaklarını tencereden alın ve bir kenarda bekletin. Pirinçlerinizi bol suyla yıkayıp nişastasından ayrılmasını sağlayın. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi yapmadan önce pirinçleinizi 15-20 dakika kadar suda bekletin ardından bol suyla yıkayın. Sonrasında geniş bir tencere içerisine tereyağı ve sıvı yağ ilave edin. Tereyağı eridikten sonra suyunu süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyip kavurmaya başlayın. Kavrulan pirinçlerin üzerine dilimlenmiş bal kabaklarını ve suyu ilave ederek kısık ateşte pişirin. Pirinçler suyunu çektikten sonra ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

8. Beşamel Soslu Fırında Karnabahar

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

Rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Küçük küçük dilimlediğiniz karnabaharları derin bir tencerede üzerine biraz tuz ekleyerek haşlayın.Bu sırada beşamel sos için tereyağı ve sıvı yağı ufak bir tencereye alıp eritin. Eriyen yağın üzerine yavaşça unu ilave edin. Devamlı karıştırarak unu kavurun. Kavrulan unun kokusu gittiğinde, 2 su bardağı sütü ekleyin. Topaklanma yapmaması için kıvam alana kadar karıştırmaya devam etmelisiniz. Hafif hafif kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra tuz ve karabiber ilave ederek ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir fırın kabını iyice yağlayın ve suyunu süzdüğünüz karnabaharları içerisine koyun. Ocaktan aldığınız beşamel sosu, karnabaharların üzerine eşit bir şekilde dökün. En son rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serperek önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında peynirler kızarana kadar pişirin. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

9. Brüksel Lahana Sote

Malzemeler

700 gram brüksel lahanası

2 adet orta boy havuç

300 gram arpacık soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

İri bir şekilde doğradığınız havuçları ve brüksel lahanasını ortalama 8 dakika kadar buharda pişirin. Sıvıyağ eklediğiniz tava kızdıktan sonra arpacık soğanları ekleyerek renk alana kadar kavurun. Buharda pişirdiğiniz havuçları ve brüksel lahanası soğanlarla aynı tavaya ilave ederek, 4-5 dakika daha çevirin. Son olarak tuz ve karabiber ile lezzetlendirdiip servis edebilirsiniz. Arzuya göre ekmek kırıntısı serpebilirsiniz. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.

10. Pırasa Yemeği

Malzemeler

2 Adet orta boy havuç

5-6 dal pırasa

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

Sıcak su

Yapılışı

Pırasları iyice yıkayın ve bir parmak kalınlığından doğrayın. Kabuklarını soyduğunuz havuçları ince ince dilimleyin. Derin bir tencereye sıvı yağ ve salça ekleyerek kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi de ekleyerek bir kaç tur karıştırın. Sonrasından dilimlenmiş havuçları içerisine ekleyerek yaklaşık 3 dakika boyunca kavurmaya devam edin. Bu işlem bittikten sonra pırasaları da tencereye ilave edip pişirmeye bırakın. Orta ateşte pişen pırasalar suyunu bırakıp çektikten sonra, birkaç defa sudan geçirdiğiniz pirinçleri güzelce süzerek tencereye ekleyin. Sonrasında pırasaların seviyesini geçmeyecek seviyede sıcak su ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişen sebzeler güzelce yumuşayana kadar aralıkla kontrol edin. Piştiğinden emin olduğunuzda ocaktan sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Hepsi bu kadar, afiyet olsun.