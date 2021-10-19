Hem Modern Hem Nostaljik: Mavi Makyaj

Mavi tonlar günlük makyajda en sık kullanılan renklerden sayılmaz. Hatta onlarla gece makyajında bile nadiren karşılaşıyoruz. Ama bu sınırları aşmanın, yeni (eski) bir şeyler denemenin vakti geldi ve geçiyor. Tek bir renkle nostaljik bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Mavi göz farı aslında 80’lerin renkli göz paletlerinde çokça kullanılıyordu. Canlı renklerin ön plana çıktığı 80’ler modası; güçlü ifadeler ve eğlenceli disko görünümler oluşturabilecek her fikri içinde barındırıyordu. Minimal ve taze makyajların ön planda olduğu son yıllarda, mavi ve etkili bir ifade sizi dikkat çekici ve farklı kılabilir.

Mavi göz farı kullandığınızda ise dikkat etmeniz gereken bir nokta var; cilt tonunuzun uygun bir ürünle eşitlenmiş olması. Doğru ön adımları uyguladığınız ve abartıya kaçmadığınız zaman mavi göz farıyla hem modern, hem nostaljik, hem de anlamlı bir ifade elde edebilirsiniz.

Yazı Eda Çiçek