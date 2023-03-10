Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi tarifini, malzemeleri ve hazırlanışını aşamalarıyla birlikte sizlerle paylaştık. Ramazan ayına günlerde kala sahur ve iftar sofralarınızın vazgeçilmezi Ramazan pidesi nasıl yapılır, püf noktalarıyla anlattık. Ramazan pidesi tarifi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz, şimdiden afiyet olsun!

Ramazan pidesi tarifi için malzemeler

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

6 gr. yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz (silme)

Tuzu çözdürmek için:

yarım su bardağından bir parmak eksik su

Alt ve üst kısmı için:

1 su bardağı yulaf kepeği

Üzeri için:

1 tane yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı yoğurt (suyuyla birlikte)

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerini süslemek için:

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan pidesi tarifi ve hazırlanışı

1- 1,5 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu derin bir kaba dökün ve içerisine mayayı ekleyerek silikon bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.

1- Unu başka bir kaba dökün ve ortasında havuz oluşturun. Mayayı erittiğiniz suyu bu havuza dökün ve spatula ile karıştırarak una güzelce yedirin.

3- Bir su bardağının yarısından bir parmak eksik suya tuzu dökün ve karıştırın. Daha sonra bunu da karışıma ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

4- Yaklaşık 10 dakika kadar karıştırdığınız hamuru tezgaha alıp, tezgaha vurdurarak biraz daha yoğurun. Hamurun ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu nedenle karışıma ekstra bir un eklemesi yapmayın.

5- Hamur elinize daha az yapışmaya başlayana kadar yoğrulduktan sonra biraz un serpin ve hamuru ikiye bölerek bezeler oluşturun.

6- İki bezeyi üst üste koyup tek bir parça haline getirin ve sonra tekrar ikiye bölüp, yeniden iki beze haline getirin. Bunu 3 defa tekrar edin ve sonrasında 2 hamur topunu mutfağın bir köşesinde üstü örtülü 2 saat mayalanmaya bırakın.

7- Üzerin için gereken bütün sos malzemelerini bir kapta çırpmaya başlayın.

8- Bir tahtaya (kesme tahtası olabilir) yulaf kepeğini eşit bir şekilde serpin ve mayalanma süresi bittikten sonra hamur toplarından bir tanesini bu tahtanın üzerine alıp, ellerinizle pide şeklini verin (Not: Ellerinizi ıslatırsanız bu işlemi daha kolay yaparsınız.)

9- Büyük bir tabak büyüklüğünde açtığınız hamura ıslattığınız parmağınızla kenar ve üzerine dörtgen şekiller yapın. Yumurta sarısı, yağ, yoğurt ve suyu bir kapta karıştırın ve fırça yardımıyla pide hamurunuzun üstüne sürün. Son olarak susam ve çörek otu serpin.

10- Tabanına yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine pide hamurunuzu dikkatlice kaydırın. Önceden ısıttığınız 230 derece fırında ortalama 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırın ayarını 200 dereceye indirerek, 15 dakika daha kontrol ederek pişirin.

Hepsi bu kadar, afiyet olsun!