İlhamını doğanın eşsiz güzelliğinin kadın ruhu ile buluşmasından alan Hello Donne, buluşma sonrasında çıkan güç ve harmoni ile tasarlanan koleksiyon sezonda yerini alıyor.

Koleksiyon, yöresel pamuklu kumaşlar ile bir araya getirilen zebra, leopar ve etnik desenlerinin hakim olduğu efil efil kumaşlarla birleşen; asimetri, üst üste binen katmanlar ve drapeler ile kadın figürünü kucaklayan tasarımlar, doğanın sıcaklığını yansıtan yeşil, kırmızı, mavi ve fuşya renkleri ile birleşiyor.

Sezonun ruhunu yansıtan koleksiyonda dikkatleri üzerinde toplayan mini elbiseler, göze çarpan kimonolar, bluzlar ve birleştiğinde bir bütün olan etek büstiyer takımlar, koleksiyonun dikkat çekici parçaları arasında yer alan feminen çizgiler ile hazırlanan uzun elbiseler bu koleksiyonu vazgeçilmez kılıyor.



Günün her saatine uyum sağlayan Just a Dream koleksiyonu ile doğanın tüm güzelliğini içinde barındıran renk ve desenleri sayesinde kadınları neşe saçmaya davet ediyor.

Renk, kumaş ve tasarımları ile farklılık yaratan Hello Donne’un eşsiz parçalarını keşfetmek için tek yapmanız gereken www.hellodonne.com adresini ziyaret etmek!

@hello.donne

Marka kurucusu Nur Gürocak Kaba hakkında:

Nur Gürocak Kaba, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, Sabancı Şirketleri’nde uzun bir süre kurumsal hayatın içerisinde yer aldı. Daha sonra Milan Fashion Campüs’te moda eğitimini tamamlayıp, ilk olarak kendine dört mevsim ihtiyacı olabilecek parçaları dikerek tasarladığı kıyafetlere gardırobunda yer verdi. Bir süre sonra tasarım yapmanın kendisini mutlu ettiğini fark etmesi ile kendi tarzını tasarımlarıyla birleştirip 2021 yılında kendi markası olan Hello Donne markasını kurdu.