Son olarak Netflix’te yayınlanan Özel Ders filmindeki performansıyla konuşulan genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir lösemi tedavisi gören babası Murat Kandemir’i kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Sosyal medya hesabından babasının vefatını duyuran genç oyuncuya, oyuncu arkadaşları destek oldu.

Zincirlikuyu Camii’nde babasını son yolculuğuna uğurlayan Helin Kandemir’i, Hafsanur Sancaktutan, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Burak Can ve Bilal Yiğit Koçak gibi oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.

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