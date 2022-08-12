Yaşına rağmen hala genç kızlara taş çıkaran Heidi Klum, son olarak yaşlanmaması hakkında yaptığı ilginç şakayla gündeme geldi. Gençlik sırlarıyla ilgili Daily Pop’a röportaj veren Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz’den bahsederek “Onun genç kanını emiyorum, yaptığım şey bu. Bir vampir gibi” ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki eski Victoria’s Secret mankeni, bu esprili açıklamasından sonra kendisi gibi genç görünmeyi isteyen kişiler için gerçek bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi. Heidi Klum, konuşmasında “Asla şimdi olduğumuz kadar genç olamayacağız, bu yüzden şu anda yaşasak iyi olur. Şu anda yaşamayı seviyorum, ve benim için bu güneş ve eğlenmek demek. Sadece güneş kremi sürün” dedi.