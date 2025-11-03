Warner Bros. Discovery’nin premium dijital platformu HBO Max, Kasım takvimini duyurdu. İçerik seçkisiyle dikkat çeken HBO Max, Kasım ayında da birbirinden iddialı diziler, filmler ve özel yapımları izleyicilerle buluşturuyor. Modern Ustalar Seçkisi’nde bu ay Emin Alper, Türker Süer, Zeynep Köprülü ve Doğuş Algün filmleri HBO Max’te olacak.

Film kategorisinde Robert Pattinson’lı ‘The Batman’, Ben Affleck ve Rosamund Pike’lı ‘Gone Girl’, efsanevi klasik ‘Fight Club’, aksiyon dolu ‘The Flash’ ve Oscar ödüllü ‘1917’ dikkat çekerken; suç ve araştırma türünde ‘The Rocky Mountain Mortician Murder’ ve ‘The Friday the 13th Murders’ izleyicileri gerilimin merkezine çekiyor. Çocuklara özel kategoride ise macera dolu yeni dizi ‘Lana Longbeard’, ikonik ikiliyle bol kahkahalı ‘Tom & Jerry in New York’ ve Wes Anderson imzalı stop-motion klasiği ‘Fantastic Mr. Fox’ yer alıyor.

Diziler

Feride

Emir Sağlam’ın senaryosundan çizimlerine ve başrol seslendirmesine kadar tüm yaratım sürecinde yer aldığı Feride, absürd mizahı toplumsal meselelerle harmanlayan özgün bir animasyon dizisi. Kadın temsiline ve kentli yaşamın duygusal tükenmişliğine cesur bir bakış sunan yapımda; Elit Andaç Çam, Mahir İpek, Veda Yurtsever, Derya Pınar Ak, Can Atak, Can Kızıltuğ ve Nesrin Cavadzade seslendirme kadrosunda yer alıyor. (Yayın Tarihi: 21 Kasım)

I Love LA

Sekiz bölümlük bu dizi, Los Angeles’ta yaşayan bir grup gencin aşk, dostluk ve kariyer dengesini koruma çabalarını konu alıyor. Rachel Sennott’un başrolde olduğu yapımda Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion ve True Whitaker rol alıyor. Leighton Meester, Elijah Wood ve Froy Gutierrez ise konuk oyuncular arasında. (Yayın Tarihi: 3 Kasım)

The Seduction

Pierre Choderlos de Laclos’nun klasik eseri Tehlikeli İlişkiler’den uyarlanan dizi, kadınların sesinin kısıldığı bir dönemde özgürlüğün bedelini anlatıyor. Başrollerinde Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste ve Lucas Bravo yer alıyor. Dizinin yönetmeni Jessica Palud, yaratıcısı ve senaristi ise Jean-Baptiste Delafon. (Yayın Tarihi: 14 Kasım)

Harry Potter: Wizards of Baking – 2. Sezon

Harry Potter evreninin büyüsünü mutfağa taşıyan yarışma serisi, ikinci sezonunda daha da büyüleyici tasarımlar ve sihirli pastalarla dönüyor!

Fred ve George Weasley karakterleriyle tanınan James ve Oliver Phelps’in sunuculuğunu üstlendiği yapımda jüri koltuğunda Carla Hall ve Jozef Youssef yer alıyor. Bu sezonda Warwick Davis, Afshan Azad ve Devon Murray özel konuklar arasında. (Yayın Tarihi: 3 Kasım)

The Vampire Diaries – Tüm Sezonlar

Tüm bölümleriyle yeniden HBO Max’te. Mystic Falls kasabasındaki aşk, tehlike ve doğaüstü varlıklarla dolu hikâye yeniden izleyicilerle buluşuyor. (Yayın Tarihi: 3 Kasım)

Modern Ustalar Seçkisi

Kasım ayında Türk sinemasının çağdaş ustaları HBO Max’te.

Emin Alper: Tepenin Ardı, Abluka, Kız Kardeşler, Kurak Günler (Yayın Tarihi: 5 Kasım)

Türker Süer: Gecenin Kıyısı (Yayın Tarihi: 6 Kasım)

Zeynep Köprülü: Su Yüzü (Yayın Tarihi: 13 Kasım)

Doğuş Algün: Ölü Mevsim (Yayın Tarihi: 20 Kasım)

Film Seçkisi

Kasım ayında HBO Max, hem kült klasiklerle hem de yeni favorilerle dolu güçlü bir film listesi sunuyor. Birdman: 4 Kasım, The Fountain: 4 Kasım Noah: 4 Kasım 1917: 12 Kasım, The Suicide Squad: 12 Kasım Man on Fire: 12 Kasım, A Minecraft Movie: 13 Kasım, Bride Wars: 18 Kasım, The Internship: 18 Kasım, Gone Girl: 25 Kasım, Fight Club: 26 Kasım, Natural Born Killers: 26 Kasım, The Flash: 27 Kasım, Sinners: 27 Kasım

Suç & Araştırma

The Rocky Mountain Mortician Murder

Saygın bir cenazeci olan Byron Griffy’nin vahşice öldürülmesiyle başlayan soruşturma, Amerika’nın kırsal bölgelerinde gizlenen karanlık sırları ortaya çıkarıyor. (Yayın Tarihi: 27 Kasım)

The Friday the 13th Murders

Dünyanın en uğursuz günü olarak bilinen 13. Cuma efsanesinin ardındaki gerçekleri derinlemesine inceleyen bu belgesel, tüyler ürpertici olayları gün yüzüne çıkarıyor. (Yayın Tarihi: 29 Kasım)

Çocuk ve Aile

Lana Longbeard (Yeni Dizi)

11 yaşındaki Lana, babasıyla birlikte “Mighty Windbreaker” gemisinde on krallığı keşfetmek için maceraya atılıyor. Cesaret, dostluk ve hayal gücüyle dolu bu animasyon, küçük izleyicileri büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. (Yayın Tarihi: 10 Kasım)

Tom & Jerry in New York

İkonik ikili Tom ve Jerry, New York’taki Royal Gate Hotel’de yepyeni bir karmaşa dalgası yaratıyor. Şehirdeki kovalamacalar, bol kahkahalı sahnelerle devam ediyor. (Yayın Tarihi: 10 Kasım)

Fantastic Mr. Fox

Wes Anderson imzalı stop-motion klasik, zeki ve kurnaz Bay Tilki’nin maceralarını ekrana taşıyor. Renkli anlatımı ve eşsiz karakterleriyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor. (Yayın Tarihi: 19 Kasım)