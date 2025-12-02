Warner Bros. Discovery’nin premium dijital platformu HBO Max, Aralık takvimini duyurdu. İçerik seçkisiyle dikkat çeken HBO Max, Aralık ayında da birbirinden iddialı diziler, filmler ve özel yapımları izleyicilerle buluşturuyor. Türkiye’nin ilk yetişkin animasyon dizisi ‘Feride’ yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ederken dikkat çeken belgesel serisi ‘Pavyon’ üçüncü sezonuyla 5 Aralık’ta, yeni HBO Original dizisi ‘Jasmine’ ise 12 Aralık’ta ilk bölümüyle HBO Max’te olacak.

Modern Ustalar Seçkisi’nde bu ay Kıvanç Sezer, Barış Sarhan, Ceylan Özgün Özçelik, Ahmet Necdet Çupur, Gizem Kızıl ve Baran Gündüzalp filmleri HBO Max’te olacak. Film kategorisinde ise The Weeknd, Jenna Ortega ve Barry Keoghan üçlüsünü buluşturan ‘Hurry Up Tomorrow’, Nicole Kidman başrollü ‘Babygirl’, çoklu Oscar ödüllü ‘Everything Everywhere All At Once’, serinin yeni halkası ‘Final Destination: Bloodlines’ ve ‘Licorice Pizza’ dikkat çekiyor. Ayrıca The Matrix, The Hobbit, Final Destination ve Rocky gibi kült film serilerinin tüm bölümleri de platformda yer alıyor.

Klasik film kategorisinde The Silence of the Lambs, The Piano, Brazil, Raging Bull ve Once Upon a Time in America öne çıkarken; Bizden Hikayeler bölümünde Beynelmilel, G.O.R.A., Vizontele, Vizontele Tuuba ve Ata Demirer Gazinosu izleyiciyle buluşuyor. Çocuklara özel kategoride ise yeni sezonuyla ‘Tiny Toons Looniversity’, eğlenceli bölümleriyle ‘Booba’ ve popüler animasyon yapımlar Aralık ayının aile izleme seçkisini oluşturuyor.

YERLİ DİZİLER

Jasmine (Yeni Dizi)

Jasmine, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alıyor. Yasemin’in hayattaki tek destekçisi, ona saplantılı bir sevgiyle bağlı olan üvey kardeşi Tufan’dır. Nakil listesine girebilmek için verdiği çaba, Yasemin’i karanlık bir dünyanın içine çekerken iki kardeşi de dönüşü olmayan bir sona doğru sürüklenir. (Yayın Tarihi: 12 Aralık)

Pavyon (Yeni Sezon)

Ankara’nın gece hayatının içine dalan belgesel-dizi, bu kez pavyonların rakibi ‘Turistik Gece Kulübü’ dosyasını açacak. Yalnızca yabancı uyruklu kadınların çalıştığı bu mekanlarda kaşık havası oynanmıyor, yerel müziklere de yer verilmiyor. Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkelerden gelen kadınlar özel dans koreografileri çalışıyor ve kostümler de konsepte göre özel olarak hazırlanıyor. (Yayın Tarihi: 5 Aralık)

Supernatural – Tüm Sezonlar

Dizi Dean Winchester ve Sam Winchester kardeşlerin babalarının kayıp olmasından sonra tekrar bir araya gelip Sam’in bıraktığı avcılığa geri dönmesiyle başlar. İki kardeş hayatlarını babaları ile beraber, annelerinin küçükken bir iblisin (Azazel) yakarak öldürmesi sonucu insanları bu gibi varlıklardan korumaya adamışlardır. Fakat avcılık ile uğraşmak istemeyen ve normal bir yaşam sürmek isteyen Sam babası ile tartışarak evi terk etmiştir. Yıllarca abisi ve babasından ayrı yaşayan Sam, üniversitede eğitim görmüş, Jessica isminde bir kız ile evlenme aşamasına gelmiştir. Üniversiteden mezun oldukları gece uzun zamandır görmediği abisi Dean, babasının birkaç haftadır kayıp olduğunu ve yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. (Yayın Tarihi: 31 Aralık)

Modern Ustalar Seçkisi

Kıvanç Sezer: Babamın Kanatları, 8×8, Küçük Şeyler (Yayın Tarihi: 4 Aralık)

Barış Sarhan: Cemil Şov (Yayın Tarihi: 17 Aralık)

Ceylan Özgün Özçelik: 10 Saniye (Yayın Tarihi: 18 Aralık)

Ahmet Necdet Çupur: Yaramaz Çocuklar (Yayın Tarihi: 2 Aralık)

Gizem Kızıl: Bana Karanlığını Anlat (Yayın Tarihi: 17 Aralık)

Baran Gündüzalp: Rosinante (Yayın Tarihi: 17 Aralık)

KÜLT KLASİKLER

Hurry Up Tomorrow 1 Aralık

Babygirl 26 Aralık

The Family McMullen 5 Aralık

Everything Everywhere All At Once 24 Aralık

Final Destination: Bloodlines 25 Aralık

Licorice Pizza 31 Aralık

Brazil 2 Aralık

Once Upon a Time in America 2 Aralık

The King of Comedy 3 Aralık

The Girl with the Dragon Tattoo 15 Aralık

Terminator 15 Aralık

Fargo 22 Aralık

The Silence of the Lambs 24 Aralık

The Piano 24 Aralık

Raging Bull 24 Aralık

FİLM SERİLERİ

The Matrix Serisi 4 Aralık

Final Destination Serisi 11 Aralık

The Hobbit Serisi 15 Aralık

Rocky Serisi 24 Aralık

BİZDEN HİKAYELER

Beynelmilel 17 Aralık

G.O.R.A. 17 Aralık

Vizontele 17 Aralık

Vizontele Tuuba 17 Aralık

Ata Demirer Gazinosu 31 Aralık

ÇOCUK VE AİLE

Tiny Toons Looniversity – 2. Sezon- 8 Aralık

Booba – 5. Sezon- 1 Aralık

SPOR

Athletes To Watch: Winter Olympics 2026 (Belgesel) – Yayın Tarihi: 1 Aralık

Cycling Africa: The Rise of African Pro Cycling (Belgesel) – Yayın Tarihi: 14 Aralık

STAND UP

Sarah Squirm: Live + In the Flesh

Yayın Tarihi: 13 Aralık