Geçtiğimiz aylarda yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini sonlandırma kararı alan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süredir adı Ekin Koç ile anılan güzel oyuncunun sevgilisinin Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ergüçlü ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Soyocak, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından futbolcu Lionel Messi’ye benzetildi.