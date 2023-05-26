Yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıllık ilişkisi geçtiğimiz aralık ayında sona eren Hazar Ergüçlü bu ilişkide sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 19 olduğu için sıkça gündeme geliyordu.

Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu şimdilerde ise yeni bir aşka yelken açtı. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başladı.

Hazar Ergüçlü sosyal medyada yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kutay Soyocak ile fotoğrafını, üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.