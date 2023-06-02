Yönetmen Onur Ünlü ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Hazar Ergüçlü, sevgilisinden ayrıldıktan sonra gönlünü müzisyen Kutay Soyocak’a kaptırmıştı. Geçtiğimiz gün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ilk kez görüntülenen çift, CI Bloom fuarını gezdi.

Bir süre sanat eserlerini inceleyen ikiliden güzel oyuncu, muhabirlerin, ilişkisiyle ilgili soruları üzerine “Her şey göründüğü gibi. Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor” dedi.