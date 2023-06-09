Son dönemde aşk hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz gün Maslak’taki bir davette görüntülendi. Tatil planlarının sorulması üzerine güzel oyuncu, “Çok güzel gezeceğim, yazı değerlendireceğim. Vaktim oldukça ailemin yanına da gitmeyi çok seviyorum. Kıbrıs benim için yurt dışı olmaktan çıktı artık. Her boşlukta onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum” dedi.

Kutay Soyocak ile ilişkisi ile ilgili ise Ergüçlü, “Her şey yolunda. Keyfim yerinde, çok iyiyim. İlişkimiz çok yeni ama çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.