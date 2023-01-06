Geçtiğimiz ay Onur ünlü ile yaklaşık beş yıllık birlikteliklerini sonlandıran Hazar Ergüçlü, ‘şöhret’ ile ilgili söyledikleriyle adından söz ettirdi. Şöhretini hiç bir zaman hayatının merkezine koymadığını dile getiren oyuncu, “Ün de sana yönelen ilgi de yönetilmesi çok zor bir durum. Kendine yapacak başka işler, tutunacak başka bir dal bulman gerekiyor. Çünkü ilgi uçucu bir şey ve her zaman iyi niyetli değil. Şöhreti hayatının merkezi yaparsan mahvolursun. Gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

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