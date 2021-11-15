Hazar Ergüçlü: Çocuk sahibi olmak istiyorum

Son olarak ‘Alev Alev’ dizisiyle ekranlarda rol alan, yakın zamanda ise dijital bir platformda yayınlanacak ‘Saklı’ isimli diziyle ekranlara geri dönecek olan Hazar Ergüçlü, iş ve aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Show TV’de ekrana gelen Pazar Sürprizi programına konuşan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı. Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü özel hayatıyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur’la konuşuyoruz. Evlilik bir gün olacaktır. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!”

“Haberci olmak isterdim”

Anne ve babası gazetecilik yapan Ergüçlü, “Bir ara haberci olmayı düşündüm ama aklımdan çabucak geldi geçti. Gazeteci olmuş olsam haberci olmayı isterdim. Babam genel yayın yönetmenliği yaptı, annem hala haberle iç içe… O yüzden habere daha yakın olurdum.” açıklamasında bulundu.