Son olarak Sarmaşık Zamanı dizisinde rol alan Hazal Türesan, kendisini bankacı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Vefat eden babasının bankaya 100 bin TL borcu olduğunu belirten şahıs, Hazal Türesan’a 100 bin TL kredi çektirerek IBAN’a yatırmasını istedi. Dolandırıldığını anlayan Türesan ve annesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada ifade veren Hazal Türesan, “Babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Güven telkin etti. Ben de kendisine babama ait tüm borçlarını kapattığımı söyledim. Ancak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs bu işlemlerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu da söyledi. Dışardaydık ve yurtdışına çıkacaktım bundan dolayı çok fazla vaktimiz de yoktu. Beni acele ettirmek suretiyle yapmış olduğu yönlendirmeler kapsamında hızlı bir şekilde kredi çektirdi. Daha sonra bildirmiş olduğu iban numarasına çektiğim 100 bin lira krediyi gönderdim. Telefondan kafamı kaldırdım ve anneme dolandırıldığımızı söyledim. Ancak iş işten geçmişti. Hatta şahısla konuşurken bana banka birazdan sizi arayacak ve anket doldurmanızı isteyecek daha sonra bunu yanıtlarsınız şeklinde yönlendirmede bulundu. Bu esnada banka şüpheli işlem yaptığım için bana ulaşmaya çalışıyormuş ancak ben telefondaki şahsın yönlendirmesi sebebiyle aramayı reddettim.” açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Savcısı, şahsın ‘Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep ederken, duruşmaya katılmayan Alperen Şanlıtürk hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

İlginizi çekebilir: