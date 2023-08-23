1980’li yılları temel alan ve başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay‘ın paylaştığı ‘Dilek Taşı’ dizisinden heyecanla beklenen ilk fragman yayınlandı. Senaryosunu Can Sinan’ın kaleme aldığı dizi, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez’in bulunduğu önemli projeler arasında yer alıyor. Fragmanın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Salih Bademci ve Hazal Subaşı’nın uyumunun uyumuyla ilgili olumlu yorumlar da yapıldı.

Dizinin kadrosunda sadece bu üç isimle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi isimler de yer alıyor. Yeni sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olarak gösterilen ‘Dilek Taşı’ dizisinin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.