Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 6 Şubat 2019’da 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

Dört aylık hamile olan Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, büyüyen göbeğini gösteren yeni bir paylaşımda bulundu.

Kaya, şimdi de asansörde ayna karşısında objektif karşısına geçerek son halini gösterdi.

Hazal Kaya, daha önce Instagram’dan yayınladığı bu fotoğrafında, “Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!” ifadelerini not düşerek bebeğinin adını duyurmuştu.

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