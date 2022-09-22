Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini ve ilk adının Leyla olacağını açıklayan Hazal Kaya, dün akşam bir markanın düzenlediği davete katıldı. Tül detaylı lila rengi elbisesiyle göz dolduran Kaya, gecede verdiği pozlarını 7.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı.

31 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum yağarken, büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı. Hazal Kaya için “Lila güzeli”, ‘Maşallah’, ‘Bebek göründü’ gibi yorumlar yapıldı.