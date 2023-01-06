4 yıl önce kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl Fikret Ali ismini verdikleri bebeğini kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci defa hamilelik heyecanı içerisinde olan Kaya, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Doğuma sayılı günler kala karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, gönderisine “Canım kızım” notunu düştü. Kaya’nın gönderisine çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, arkadaşlarından da tebrik mesajları aldı.

Oyuncu Celil Nalçakan, “Nasıl güzelsiniz. Maşallah ikinize de kuzum” yazarken, Selin Şekerci de “Aşkım teyzeciğim” yorumunu yaptı. Öykü Serter, Songül Öden, Berk Oktay, Merve Özbey ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler de yaptıkları yorumlara nazar boncuğu emojisi koymayı unutmadı.